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Анна Семенович призналась, что 20 лет наращивает волосы

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович посвящает огромное количество времени уходу за собой. 20 июня в своих социальных сетях певица сделала неожиданное заявление.

Семенович наконец-то рассказала поклонникам, почему она постоянно наращивает волосы. Согласно словам Семенович, на качестве ее волос негативно сказались укладки и сценические образы.

Согласно словам певицы, она наращивает волосы уже 20 лет, что шокировало ее подписчиков. Семенович носит светлые пряди, на кадрах в блоге она показала начес, который раньше делала ей стилист.

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