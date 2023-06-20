Анна Семенович призналась, что 20 лет наращивает волосы
Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович посвящает огромное количество времени уходу за собой. 20 июня в своих социальных сетях певица сделала неожиданное заявление.
Семенович наконец-то рассказала поклонникам, почему она постоянно наращивает волосы. Согласно словам Семенович, на качестве ее волос негативно сказались укладки и сценические образы.
Согласно словам певицы, она наращивает волосы уже 20 лет, что шокировало ее подписчиков. Семенович носит светлые пряди, на кадрах в блоге она показала начес, который раньше делала ей стилист.