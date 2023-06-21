54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном наряде.

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Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя знаменитость позировала в черно-белом купальнике с растительным принтом, который подчеркивал ее стройное тело. При этом она сделала макияж в стиле smoky eyes и накрасила губы розовой помадой. Манекенщица указала, что снялась в предмете гардероба отечественного бренда Rodasoleil.

Lenta.ru