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54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном наряде.

54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике
© @a030aa

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя знаменитость позировала в черно-белом купальнике с растительным принтом, который подчеркивал ее стройное тело. При этом она сделала макияж в стиле smoky eyes и накрасила губы розовой помадой. Манекенщица указала, что снялась в предмете гардероба отечественного бренда Rodasoleil.

Lenta.ru

Подписчики оценили внешний вид Бондарчук в комментариях. «Какая же вы шикарная! Вдохновляюсь», «Красавица», «Ваши ноги — произведение искусства», «Как можно так потрясающе выглядеть?» — восхитились пользователи сети.

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