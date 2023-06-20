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Дочь Брюса Уиллиса опубликовала фото отца с внучкой на руках

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса поделилась трогательными снимками с отцом и 2-месячной дочерью. Фотографии Румер Уиллис выложила в своем личном блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дочь Брюса Уиллиса опубликовала фото отца с внучкой на руках
© Газета.ру

На одном из снимков Румер показала, как Брюс Уиллис держит на руках свою 2-месячную внучку Луэтту. На другом дочь Брюса Уиллиса позировала рядом с отцом, пока малышка сидела у нее на руках.

«Видеть, как мой отец сегодня держит мою дочь — это то, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Его нежность и любовь к ней такие чистые и прекрасные. Папа, мне так повезло, что у меня есть ты и Лу. Спасибо за то, что ты самый глупенький, самый любящий и самый лучший папа, о котором только может мечтать девочка», — подписала серию снимков Румер Уиллис.

В этом же посте Румер поздравила с Днем отца своего возлюбленного, солиста группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса.

«С первым Днем отца. Спасибо за создание прекрасного сада, в котором Лу может играть и есть. Спасибо за то, что наполнил дом музыкой, которую она может слышать. Спасибо за все ночные смены подгузников и глупые лица», — написала Румер.

34-летняя Румер Уиллис — старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Актеры были женаты с 1987 по 2000 год. Помимо Румер, у бывших супругов есть 31-летняя дочь Скаут и 29-летняя Талула.

Ранее сообщалось, что дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала фигуру спустя 2 месяца после родов.

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