Дочь Брюса Уиллиса опубликовала фото отца с внучкой на руках

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса поделилась трогательными снимками с отцом и 2-месячной дочерью. Фотографии Румер Уиллис выложила в своем личном блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На одном из снимков Румер показала, как Брюс Уиллис держит на руках свою 2-месячную внучку Луэтту. На другом дочь Брюса Уиллиса позировала рядом с отцом, пока малышка сидела у нее на руках.
«Видеть, как мой отец сегодня держит мою дочь — это то, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Его нежность и любовь к ней такие чистые и прекрасные. Папа, мне так повезло, что у меня есть ты и Лу. Спасибо за то, что ты самый глупенький, самый любящий и самый лучший папа, о котором только может мечтать девочка», — подписала серию снимков Румер Уиллис.
В этом же посте Румер поздравила с Днем отца своего возлюбленного, солиста группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса.
«С первым Днем отца. Спасибо за создание прекрасного сада, в котором Лу может играть и есть. Спасибо за то, что наполнил дом музыкой, которую она может слышать. Спасибо за все ночные смены подгузников и глупые лица», — написала Румер.
34-летняя Румер Уиллис — старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Актеры были женаты с 1987 по 2000 год. Помимо Румер, у бывших супругов есть 31-летняя дочь Скаут и 29-летняя Талула.
Ранее сообщалось, что дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала фигуру спустя 2 месяца после родов.