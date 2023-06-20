Дочь Брюса Уиллиса опубликовала фото отца с внучкой на руках

«Видеть, как мой отец сегодня держит мою дочь — это то, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Его нежность и любовь к ней такие чистые и прекрасные. Папа, мне так повезло, что у меня есть ты и Лу. Спасибо за то, что ты самый глупенький, самый любящий и самый лучший папа, о котором только может мечтать девочка», — подписала серию снимков Румер Уиллис.