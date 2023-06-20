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Анна Заворотнюк рассказала о потере волос

Теперь звезда посещает только проверенных специалистов.

Анна Заворотнюк рассказала о потере волос
© Womanhit

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, бизнесвумен Анна Заворотнюк, делится с подписчиками не только радостными новостями, но и печальными. Так, девушка рассказала, как пострадала от рук парикмахера.

Заворотнюк сообщила, что пришла на окрашивание с волосами по пояс. Но, когда девушке сняли фольгу, то там, по ее словам, была «белая вата». «Волосы отвалились под каре» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила она. Анна добавила, что после неудачного опыта решила ходить только к проверенным специалистам.

Ранее наследница Анастасии рассказывала, что комплексовала по поводу своей внешности. Анне не нравились ее передние зубы, и она просила стоматологов подпилить их. Однако сейчас от прежних расстройств не осталось и следа.

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