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Ханде Эрчел показала самый модный и сексуальный брючный костюм на лето

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» после череды фото в ультракоротких платьях опубликовала видео, в котором она предстала в брючном костюме. Надеемся, в таком образе турецкая актриса не подвергнется критике из-за якобы слишком худых ног.

Ханде Эрчел показала самый модный и сексуальный брючный костюм на лето
© Super.ru

Лично мы, глядя на эти кадры, испытываем сплошной восторг: по поводу стройности, элегантности и изящности Ханде и, конечно, ее невероятно стильного наряда. В светлом брючном комплекте с верхом в виде жилета впереди и пикантного сюрприза в виде голой спины сзади актриса выглядит сексуально и сдержанно. Как говорится, можно и в пир, и в мир: и днем на презентацию или встречу с партнерами по работе (волосы лучше собрать в пучок, как у Ханде), и вечером на самую модную вечеринку.

Super.ru

Ранее Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным, и мы рассказывали, кто он.

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