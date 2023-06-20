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Самбурская снялась в откровенном купальнике

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном виде в бассейне. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Самбурская снялась в откровенном купальнике
© Лента.ру

На размещенных кадрах знаменитость позировала в воде в слитном черном купальнике с вырезами, которые обнажали бедра и часть груди. При этом звезда дополнила образ массивными серьгами и солнцезащитными очками. Также она распустила волосы, накрасила губы коричневой помадой и держала в руках бокал и оливки.

Подписчики оценили внешность артистки в комментариях, сделав ей комплименты.

«Ирина Шейк нервно курит в сторонке. Вы красавица!», «Господь всемогущий, как прекрасна эта женщина», «Я сразу подумала, что это Меган Фокс [американская актриса]», «Вот это человек работает над собой», «Если кому-то лень идти в зал, надо заходить в профиль Настасьи», — заявили пользователи сети.

Ранее в июне российская певица и композитор Рита Дакота показала несовершенство фигуры на снимках в купальнике. Звезда разместила кадр, на котором она позирует на улице под прямыми лучами солнца. На снимке видны неровности на коже Дакоты, в том числе целлюлит.

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