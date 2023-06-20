Эмма Уотсон снялась в бикини для Prada Beauty

Актриса Эмма Уотсон, наиболее известная ролью Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, приняла участие в пляжной фотосессии для новой рекламной кампании Prada Beauty. Об этом сообщает Daily Mail.

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33-летняя Эмма Уотсон продемонстрировала свою подтянутую фигуру в нескольких пляжных образах. На первом фото звезда "Гарри Поттера" позировала в облегающем черном костюме для серфинга с вырезами по бокам, декорированном металлическими клепками.

Газета.Ru

Для других снимков актриса переоделась в белый раздельный купальник, поверх которого надела объемный вязаный джемпер в тон, а на голову повязала бело-коричневый платок.

Эмма Уотсон начала сотрудничать с Prada Beauty летом 2022 года. Актриса не только стала лицом цветочно-фруктового аромата Prada Paradoxe, но и отвечала за съемки рекламной кампании. Представляя новый кампейн, звезда "Гарри Поттера" призналась, что всегда хотела попробовать себя в качестве режиссера.