Заворотнюк: «Мне пришлось очень тяжело»
Актриса Анастасия Заворотнюк закрылась от общества, но до тех пор, пока она не узнала о своем диагнозе, довольно часто выходила на связь с публикой, бралась за любые проекты, вела социальные сети и переговаривалась в них с друзьями, а также рассказывала о самом важном проекте, который изменил всю ее жизнь.
Речь идет о ситкоме «Моя прекрасная няня», который стал не только банальным рабочим временным проектом, а настоящим домом для Насти.
В «няне» она обрела близких друзей, сблизилась с актерами и вошла в актерскую элиту российского кинематографа.
После сериала имя Заворотнюк знали все и, казалось бы, артистка просто вытянула счастливый билет, но в самом начале съемок ей приходилось очень тяжело.
«Мне пришлось начать жизнь практически заново. Я осталась одна с двумя маленькими детьми, нужно было обеспечивать их быт, образование и все-все-все. Если бы этой роли не было, мне пришлось бы, конечно, очень тяжело«, — вспоминает она, как проблемы в личной жизни наслоились на новую работу.
Однако, девушка стойко справилась с испытаниями.