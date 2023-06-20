Заворотнюк: «Мне пришлось очень тяжело»

Актриса Анастасия Заворотнюк закрылась от общества, но до тех пор, пока она не узнала о своем диагнозе, довольно часто выходила на связь с публикой, бралась за любые проекты, вела социальные сети и переговаривалась в них с друзьями, а также рассказывала о самом важном проекте, который изменил всю ее жизнь.