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Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде.

Наталья Подольская показала фигуру в купальнике
© @nataliapodolskaya

Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре артистка позировала в ванной комнате в ярко-розовом раздельном купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело и оголенный живот с шестью кубиками пресса.

Lenta.ru

Кроме того, Подольская распустила прямые светлые волосы средней длины и отказалась от косметики на лице. «Каждое утро смотрю, как я поправилась. Вроде, пока держусь, но это не точно», — подписала она опубликованное фото.

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