Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде.

© @nataliapodolskaya

Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре артистка позировала в ванной комнате в ярко-розовом раздельном купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело и оголенный живот с шестью кубиками пресса.

Lenta.ru