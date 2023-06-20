Наталья Подольская показала фигуру в купальнике
Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде.
Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На размещенном кадре артистка позировала в ванной комнате в ярко-розовом раздельном купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело и оголенный живот с шестью кубиками пресса.
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Кроме того, Подольская распустила прямые светлые волосы средней длины и отказалась от косметики на лице. «Каждое утро смотрю, как я поправилась. Вроде, пока держусь, но это не точно», — подписала она опубликованное фото.
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