Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике
23 июня в Барселоне пройдет свадьба Марка Пике – брата экс-футболиста «Барселоны». На прошлой неделе в прессе появились слухи о том, что Пике может объявить о помолвке со своей новой девушкой Кларой Чиа на этом мероприятии. Жерар уже купил обручальное кольцо несколько недель назад.
Шакира не позволила сыновьям Милану и Саше присутствовать на свадьбе их дяди. Они прилетели в Барселону, чтобы провести время с отцом, и должны были вернуться в Майами 17 июня. Дети Пике прилетели позже, чем планировалось, и останутся в Испании еще на несколько дней, но вернутся в США до дня свадьбы Марка Пике.
В общей сложности сыновья Жерара проведут с ним 15 дней.
Адвокат фаната «Валенсии» о расизме в адрес Винисиуса: «Он чесал подмышки, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов РФ в российскую систему спорта
Рылов заявил, что у него дома живет 14 кошек: «Наверное, это болезнь. Как только кошка вошла в дом, она становится членом семьи»