Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике

23 июня в Барселоне пройдет свадьба Марка Пике – брата экс-футболиста «Барселоны». На прошлой неделе в прессе появились слухи о том, что Пике может объявить о помолвке со своей новой девушкой Кларой Чиа на этом мероприятии. Жерар уже купил обручальное кольцо несколько недель назад.

Шакира не позволила сыновьям Милану и Саше присутствовать на свадьбе их дяди. Они прилетели в Барселону, чтобы провести время с отцом, и должны были вернуться в Майами 17 июня. Дети Пике прилетели позже, чем планировалось, и останутся в Испании еще на несколько дней, но вернутся в США до дня свадьбы Марка Пике.