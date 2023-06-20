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Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике

23 июня в Барселоне пройдет свадьба Марка Пике – брата экс-футболиста «Барселоны». На прошлой неделе в прессе появились слухи о том, что Пике может объявить о помолвке со своей новой девушкой Кларой Чиа на этом мероприятии. Жерар уже купил обручальное кольцо несколько недель назад.

Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике
© Sports.ru

Шакира не позволила сыновьям Милану и Саше присутствовать на свадьбе их дяди. Они прилетели в Барселону, чтобы провести время с отцом, и должны были вернуться в Майами 17 июня. Дети Пике прилетели позже, чем планировалось, и останутся в Испании еще на несколько дней, но вернутся в США до дня свадьбы Марка Пике.

В общей сложности сыновья Жерара проведут с ним 15 дней.

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