Ирина Слуцкая показала старшую дочь

Ирина Слуцкая многодетная мама. В первом браке она родила двоих детей: сына Артёма и дочь Варвару. От второго супруга у фигуристки есть дочь Кира.

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Слуцкая давно завершила спортивную карьеру. Теперь она занимается воспитанием своих детей.

Стоит отметить, что старшие дети пошли по стопам матери. Правда, сын Артём стал не фигуристом, а хоккеистом. А вот Варвара показывает отличные результаты в фигурном катании.

«Моё продолжение! Моя гордость — моя дочь! Варвара Слуцкая впервые стартовала в танцах на льду и вместе с партнёром заняли второе место. Сказать, что это было волнительно для меня — ничего не сказать. Эмоции восхищения переполняют!», писала Ирина в прошлом году.

Варя уже давала интервью. Так она рассказала, что впервые вышла на лёд вместе с мамой, когда ей было четыре года в шоу в Америке. Ирина Слуцкая не настаивала на том, чтобы девочка выбирала фигурное катание. Дочь фигуристки самостоятельно приняла решение, она в восторге от данного вида спорта.

«Фигурное катание – это мое. С легкостью прыгаю и скольжу, а вот вращаться не очень получается. Когда делаю боковушку – такой элемент, то голова кружится», – признается Слуцкая-младшая.

Юная фигуристка тренируется у Ирины Жук и Александра Свинина. А вот мама Варю тренировать не может – не хватает нервов.

На днях Ирина Слуцкая опубликовала фото своей старшей дочери.

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Фигуристка предалась воспоминаниям, загрустила, что дети так быстро растут. В социальных сетях спортсменки появились архивные фото Вари от младенчества до нынешних лет.

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