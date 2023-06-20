Ирина Слуцкая показала старшую дочь
Ирина Слуцкая многодетная мама. В первом браке она родила двоих детей: сына Артёма и дочь Варвару. От второго супруга у фигуристки есть дочь Кира.
Слуцкая давно завершила спортивную карьеру. Теперь она занимается воспитанием своих детей.
Стоит отметить, что старшие дети пошли по стопам матери. Правда, сын Артём стал не фигуристом, а хоккеистом. А вот Варвара показывает отличные результаты в фигурном катании.
«Моё продолжение! Моя гордость — моя дочь! Варвара Слуцкая впервые стартовала в танцах на льду и вместе с партнёром заняли второе место. Сказать, что это было волнительно для меня — ничего не сказать. Эмоции восхищения переполняют!», писала Ирина в прошлом году.
Варя уже давала интервью. Так она рассказала, что впервые вышла на лёд вместе с мамой, когда ей было четыре года в шоу в Америке. Ирина Слуцкая не настаивала на том, чтобы девочка выбирала фигурное катание. Дочь фигуристки самостоятельно приняла решение, она в восторге от данного вида спорта.
«Фигурное катание – это мое. С легкостью прыгаю и скольжу, а вот вращаться не очень получается. Когда делаю боковушку – такой элемент, то голова кружится», – признается Слуцкая-младшая.
Юная фигуристка тренируется у Ирины Жук и Александра Свинина. А вот мама Варю тренировать не может – не хватает нервов.
На днях Ирина Слуцкая опубликовала фото своей старшей дочери.
Фигуристка предалась воспоминаниям, загрустила, что дети так быстро растут. В социальных сетях спортсменки появились архивные фото Вари от младенчества до нынешних лет.
Поклонники отметили, что девочка растёт копией своей мамы. «Ирина, вы родили себе близнеца», «Она же ваша копия», «Какая красавица Варвара», «Молодец, так держать! А вообще девочка похожа на Иру», «Вот, что значит – гены!», – пишут фолловеры. Фото: социальные сети.