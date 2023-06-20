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Джиган и Оксана Самойлова хотят стать родителями в пятый раз

Супруги уже воспитывают трех дочерей и сына.

Джиган и Оксана Самойлова хотят стать родителями в пятый раз
© WomanHit.ru

Бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, что мечтает о пятом ребенке. Подробностями звезда поделилась в личном блоге в Сети.

При этом знаменитость отметила, что сейчас они с мужем не готовы к рождению еще одного малыша.

Оксана объяснила, что у нее не всегда есть время уделять внимание каждому ребенку, из-за чего она очень страдает.

«Хотя я максимально выкладываюсь и очень много времени им посвящаю. А с пятым как? Пока что даже не представляю, как можно еще расширить и увеличить сутки» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заключила звезда.

Напомним, Оксана Самойлова вместе с певцом Джиганом более 13 лет. Супруги воспитывают 11-летнюю дочь Ариелу, 8-летнюю дочь Лею, 6-летнюю дочь Майю и 3-летнего сына Давида.

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