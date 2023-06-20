Кристина Асмус пожаловалась на отца

«Вчера был день отца…. Я никогда не испытывала нежности от папы. Никогда не слышала «Я тебя люблю» или даже «С Днем рождения». Меня не обнимали и о том, что меня поддерживают мне надо было догадываться самой. Да, со многим я не согласна. Да, детям просто необходимо говорить, что любишь их. Это в том числе формирует здоровую самооценку, с которой я борюсь до сих пор. Но я всегда чувствовала эту любовь и поддержку. Для меня папа всегда был великим и лучшим. Я видела эту его жертвенность ради семьи и восхищалась ею», – пишет Кристина.