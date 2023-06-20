Кристина Асмус пожаловалась на отца
Кристина Асмус редко говорит о своей семье. Несколько раз она вспоминала о своем детстве. Актриса рассказывала, что её семья жила достаточно бедно, девочку заставляли ходить на художественную гимнастику, она стала кандидатом в мастера спорта. Однако свою жизнь она решила связать с кино и театром.
18 июня отмечали международный день отца. Кристина не стала обходить его стороной и решила опубликовать архивное фото со своим папой. Девушка обнародовала снимок, на котором позирует в московском зоопарке вместе с отцом и младшей сестрой.
Асмус пожаловалась на то, что никогда не слышала слов нежности и любви от папы.
«Вчера был день отца…. Я никогда не испытывала нежности от папы. Никогда не слышала «Я тебя люблю» или даже «С Днем рождения». Меня не обнимали и о том, что меня поддерживают мне надо было догадываться самой. Да, со многим я не согласна. Да, детям просто необходимо говорить, что любишь их. Это в том числе формирует здоровую самооценку, с которой я борюсь до сих пор. Но я всегда чувствовала эту любовь и поддержку. Для меня папа всегда был великим и лучшим. Я видела эту его жертвенность ради семьи и восхищалась ею», – пишет Кристина.
Кристина росла в многодетной семье. Её родители воспитывали четверых детей. Отец ушел с престижной работы, чтобы прокормить семью. Мужчина торговал книжками на протяжении 40 лет. Однако он никогда не унывал и не жаловался. Он был счастлив, что у него есть семья.
«Ты никогда не говорил, но я знаю как ты нас любишь. Я это чувствую!!! И мой внутренний ребёнок уже перестаёт злиться и хочет, чтобы ты был рядом всегда. И что бы ни…..я люблю тебя. Очень!! Ты – мой герой. С Днем отца всех отцов в мире! Это великий дар…», – подытожила актриса.
Кстати, многие отметили что отец Кристины Асмус очень похож на её нынешнего возлюбленного Романа Евдокимова.
«Боже мой, как он похож на вашего молодого человека», « Кристина, ты выбирала себе парня похожего на отца специально?», «Говорят же, что девушка ищет себе мужчину похожего на её папу», – отмечают фолловеры.