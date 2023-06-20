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Аврил Лавин рассталась с бывшим возлюбленным Кайли Дженнер

Певица Аврил Лавин и американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) расстались. Об этом сообщает портал TMZ.

Аврил Лавин рассталась с бывшим возлюбленным Кайли Дженнер
© Lenta.ru

Отмечается, что пара осталась в хороших отношениях. По словам источников, экс-возлюбленный Кайли Дженнер и исполнительница расстались пару недель назад. Сообщается, что это было обоюдное решение, никаких обид между бывшими возлюбленными нет.

В феврале Лавин разорвала помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом, наиболее известным под псевдонимом Mod Sun. Тогда же артистку заметили в компании рэпера Tyga, однако в тот момент инсайдеры сообщили, что исполнителей связывает дружба. Свои отношения пара подтвердила в марте.

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