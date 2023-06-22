Экс-возлюбленный Булановой намекнул на беременность вышедшей замуж певицы

Экс-возлюбленный Татьяны Булановой намекнул на беременность вышедшей замуж певицы
Эстрадная певица Татьяна Буланова 2 июня сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым. Комментируя фото звезды с торжества, бывший возлюбленный Саша Попов признался, что заподозрил ее в беременности.
К такому выводу его подтолкнул спрятавший живот артистки свадебный наряд, который можно было увидеть на опубликованных Булановой снимках.
«Только этим я объясняю выбор ее наряда. Тем более, Таня сама говорила, что хочет дочку», — намекнул певец в беседе с PROZVEZD.
Попов признался, что сам он на свадьбе не присутствовал. По словам собеседника издания, его туда никто не приглашал, а если бы и пригласили — то не слишком бы обрадовались его визиту.