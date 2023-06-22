Экс-возлюбленный Булановой намекнул на беременность вышедшей замуж певицы

К такому выводу его подтолкнул спрятавший живот артистки свадебный наряд, который можно было увидеть на опубликованных Булановой снимках.

«Только этим я объясняю выбор ее наряда. Тем более, Таня сама говорила, что хочет дочку», — намекнул певец в беседе с PROZVEZD.

Попов признался, что сам он на свадьбе не присутствовал. По словам собеседника издания, его туда никто не приглашал, а если бы и пригласили — то не слишком бы обрадовались его визиту.