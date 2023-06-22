Дженнифер Лоуренс предстала в образе греческой богини

Будь то серый асимметричный топ, брючный комплект от The Row, хрустящее белое платье-рубашка от Alaïa или бежевое платье-бюстье из коллекции Loewe — сейчас Дженнифер Лоуренс верна приглушённым тонам на красной дорожке.

На Нью-Йоркскую премьеру своего последнего ромкома «Без обид» звезда надела платье цвета слоновой кости с вырезом на одно плечо из коллекции Dior pre-fall 2023, которая была представлена в Мумбаи в начале этого года. Чтобы подчеркнуть эстетику греческой богини, актриса дополнила выход украшениями из желтого золота и бриллиантов от Tabayer, а также золотыми кожаными босоножками с ремешками и подходящим клатчем от Manolo Blahnik. Просто и со вкусом!