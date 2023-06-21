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Виктория Дайнеко рассказала об откровенной фотосессии для журнала Playboy

Победительница пятой «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко стала участницей нового выпуска шоу «Откровенно». Во время интервью она рассказала, как решилась на съемку для мужского журнала Playboy.

Дайнеко рассказала об откровенной фотосессии для Playboy
© Слово и Дело

Известность настигла Дайнеко после участия в телевизионном проекте. В жизни певица старалась быть незаметной, однако это не касалось сцены. Именно по этой причине она согласилась на откровенную фотосессию для Playboy.

«Мама, конечно, была не в восторге. Но я сказала: "Я буду это делать и все". В жизни я всегда самостоятельно принимала решения, я не спрашивала, можно или нельзя», — цитирует певицу Федеральное агентство новостей (ФАН).

Со временем Дайнеко стала реже появляться на сцене и публичных мероприятиях. Она поняла, что хочет проводить больше времени с семьей.

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