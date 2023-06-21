МакSим впервые появилась на публике после провальных концертов

Начало года для певицы МакSим выдалось непростым. Весной она сорвала сразу несколько концертов, позже объяснив это плохим самочувствием. В результате гастрольный тур звезды пришлось прервать, сама она почти перестала выходить в люди.

© 1Рег_2x2.su

Накануне ситуация изменилась: МакSим посетила выпускной вечер в созданной ею творческой школе. Фотографии с мероприятия певица выложила в социальных сетях. Поклонники не могли не заметить, что их любимица явно приходит в норму.

Если во время концертов в Сочи и Твери у Марины Максимовой были заметны сильные отёки и округлившийся живот, то сейчас певица выглядит более подтянутой. Её лицо явно похудело, сама МакSим выглядит сияющей. Детально разглядеть фигуру не позволяет костюм, однако кажется, что Максимовой также удалось сбросить лишние килограммы.

Правда, не все поверили, что певице удалось так быстро оправиться после недавних провалов:

«Сколько фотошопа», «Мне кажется, это фото из архива», «Это новые фото? Неужели она пришла в форму!», - написали комментаторы.