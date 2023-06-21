Адель назвала свой необычный диагноз
Хохотушка и статная красотка Адель поистине народная артистка. Ее любят не только за голос, но и за ироничное отношение к себе и абсолютную честность.
На своих концертах британка всегда одета с иголочки, но она не скрывает, что безупречный внешний вид стоит ей немалых усилий и даже здоровья.
«Я много потею, и от этого никуда не деться. Я вынуждена терпеть это состояние, и врач диагностировал у меня "зуд спортсмена". Знаете, что это?» — выдала она со сцены Caesars Palace в Лас-Вегасе.
Этот диагноз чаще ставят мужчинам, чем женщинам, но утягивающее белье — издержка профессии, которая и делает Адель одной на миллион.
Сыпь на внутренней части бедер и в паховой области — это еще не все, с чем певице приходится мириться. Заболевание сопровождается сильным зудом и жжением. И как только Адель невозмутимо держится на сцене?
Впрочем, проблему она уже решает, о чем тут же сообщила зрителям: мажет пораженные места специальной мазью.
«Я не знаю, почему я, черт возьми, только что сказала это», — опешила она и попыталась отшутиться, отметив, что пресса наверняка теперь напишет о ее прыщах.
А мы, само собой, пишем и считаем, что важно говорить о подобных проблемах. Такие признания не только сближают с фанатами, но и демонстрируют, что звезды тоже люди, им не чужды проблемы простых смертных.