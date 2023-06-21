Адель назвала свой необычный диагноз

Хохотушка и статная красотка Адель поистине народная артистка. Ее любят не только за голос, но и за ироничное отношение к себе и абсолютную честность.

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На своих концертах британка всегда одета с иголочки, но она не скрывает, что безупречный внешний вид стоит ей немалых усилий и даже здоровья.

«Я много потею, и от этого никуда не деться. Я вынуждена терпеть это состояние, и врач диагностировал у меня "зуд спортсмена". Знаете, что это?» — выдала она со сцены Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Этот диагноз чаще ставят мужчинам, чем женщинам, но утягивающее белье — издержка профессии, которая и делает Адель одной на миллион.

Сыпь на внутренней части бедер и в паховой области — это еще не все, с чем певице приходится мириться. Заболевание сопровождается сильным зудом и жжением. И как только Адель невозмутимо держится на сцене?

Впрочем, проблему она уже решает, о чем тут же сообщила зрителям: мажет пораженные места специальной мазью.

«Я не знаю, почему я, черт возьми, только что сказала это», — опешила она и попыталась отшутиться, отметив, что пресса наверняка теперь напишет о ее прыщах.