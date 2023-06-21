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Арми Хаммер и Элизабет Чемберс официально развелись через три года после расставания

Актеры Арми Хаммер и Элизабет Чемберс достигли соглашения о разводе через три года после того, как она подала заявление. Об этом сообщает People.

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс официально развелись
© Газета.Ru

В документах о бракоразводном процессе уточняется, что "стороны заключили письменное соглашение относительно их собственности и их прав на приобретенное в браке или партнерстве".

Чемберс подала на развод с супругом в июле 2020 года после 10 лет брака.

Когда знаменитости объявили расставании, они написали в соцсетях: "Тринадцать лет в качестве лучших друзей, родственных душ, партнеров, а затем родителей".

Позже Хаммер стал объектом серьезных обвинений, включая сексуальное насилие, которое подорвало карьеру актера в кино.

В мае окружная прокуратура Лос-Анджелеса решила не возбуждать обвинения в сексуальном насилии по одному из дел из-за отсутствия доказательств. 36-летний Хаммер и 40-летняя Чемберс поженились в мае 2010 года, у них двое общих детей: 8-летняя Харпер, 8 лет, и 6-летний Форд Дуглас.

В 2021 в СМИ появилась информация, что Хаммер состоит в новых отношениях после расставания с женой.

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