Пластический хирург рассказал об операциях Кристины Орбакайте
Некоторые следы от них видны невооруженным глазом.
Не так давно певица Кристина Орбакайте выложила снимки в своем личном блоге, где предстала в новом виде. Поклонники изумились изменениям лица артистки — на ее нем не было ни одной морщинки.
Пластический хирург Глеб Тумаков рассказал сайту-изданию «Страсти», к каким операциям могла прибегнуть Кристина.
Так, он определил, что певица, скорее всего, делала круговую подтяжку лица, а также эндоскопическую подтяжку лба.
«Обратите внимание на брови. В 52 года они расположены выше, чем в более молодом возрасте, и имеют другую конфигурацию. Это говорит о том, что пациентке выполнена эндоскопическая подтяжка лба и бровей. Такая операция помогает разгладить кожу в области лба и приподнять брови, чтобы сделать взгляд более открытым и свежим», — объяснил хирург.
Эндоскопическая подтяжка лба отлично дополняется круговой подтяжкой лица, которая придает лицу более молодой вид, а эффект от процедуры сохраняется на долгие годы. Однако, следы от операции видны опытному специалисту невооруженным глазом.
«Любопытно, что в 52 года нет провисания в области шеи, но есть неестественные мимические морщины, которых не наблюдалось в раннем возрасте при улыбке, и несколько растянутый рот. Также кожа на козелке имеет другую текстуру или козелок более сглажен, что может говорить о выполненном закозелковом разрезе. То есть была круговая подтяжка лица со SMAS-лифтингом в одной из вариаций, скорее всего, с пересечением депрессора рта, чтобы получить более гладкое лицо. Но при этом неизбежно нарушается мимика», заключил специалист.