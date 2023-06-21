Пластический хирург рассказал об операциях Кристины Орбакайте

«Любопытно, что в 52 года нет провисания в области шеи, но есть неестественные мимические морщины, которых не наблюдалось в раннем возрасте при улыбке, и несколько растянутый рот. Также кожа на козелке имеет другую текстуру или козелок более сглажен, что может говорить о выполненном закозелковом разрезе. То есть была круговая подтяжка лица со SMAS-лифтингом в одной из вариаций, скорее всего, с пересечением депрессора рта, чтобы получить более гладкое лицо. Но при этом неизбежно нарушается мимика», заключил специалист.