Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала результат сведения татуировок на теле. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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На размещенных кадрах 23-летняя девушка продемонстрировала разрушенные лазером рисунки, расположенные в том числе на пальце, шее и предплечье. Среди них — голова одного из диких представителей семейства кошачьих, прицел и надпись на английском языке Sad («печальный» — прим. «Ленты.ру») рядом с эмодзи, изображающим улыбку.

«Набила татуировки, чтобы их когда-то свести», — подписала пост инфлюэнсерша.