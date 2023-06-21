"Хотела бы знать, сколько осталось времени": Крючкова борется с раком

Актриса Светлана Крючкова в 2015 году начала лечиться от онкологии. Ее успешно прооперировали в Германии, и уже почти восемь лет длится ремиссия. Артистка рассказала "Пятому каналу", как себя чувствует и как диагноз изменил ее жизнь.

По словам Крючковой, она еще до операции написала прощальные письма и купила погребальное платье. Тем не менее сейчас ее состояние стабильно. Ей необходимо регулярно обследоваться и соблюдать диету. От второго правила актриса в последнее время отходит: позволяет себе любимую пищу, поскольку, считает Крючкова, времени осталось немного и важнее то, что она жива и может этим наслаждаться.

"Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять", — говорит актриса.

Крючкова следит за здоровьем, часто гуляет по Петербургу. Однако большую часть времени работает: участвует в спектаклях родного БДТ, выступает на поэтических вечерах. У нее много планов и идей, а также сильное желание увидеть, как повзрослеют внуки.