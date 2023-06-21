$84.23+0.2592.07+0.28

Актриса Светлана Крючкова рассказала, как борется с раком

Актриса Светлана Крючкова в 2015 году начала лечиться от онкологии. Ее успешно прооперировали в Германии, и уже почти восемь лет длится ремиссия. Артистка рассказала "Пятому каналу", как себя чувствует и как диагноз изменил ее жизнь.

"Хотела бы знать, сколько осталось времени": Крючкова борется с раком
© РИА Новости

По словам Крючковой, она еще до операции написала прощальные письма и купила погребальное платье. Тем не менее сейчас ее состояние стабильно. Ей необходимо регулярно обследоваться и соблюдать диету. От второго правила актриса в последнее время отходит: позволяет себе любимую пищу, поскольку, считает Крючкова, времени осталось немного и важнее то, что она жива и может этим наслаждаться.

"Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять", — говорит актриса.

Крючкова следит за здоровьем, часто гуляет по Петербургу. Однако большую часть времени работает: участвует в спектаклях родного БДТ, выступает на поэтических вечерах. У нее много планов и идей, а также сильное желание увидеть, как повзрослеют внуки.

Ученые назвали продукты, которые провоцируют рак кишечника в молодом возрасте

Ранее ученые нашли быстрый способ выявить рак мочевого пузыря.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители