«Это непростая история. Так получилось»: Жигунов о романе с Заворотнюк
Практически все поклонники сериала «Моя прекрасная няня» когда-то мечтали о том, что их любимые персонажи Вика и продюсер Максим Шаталин смогут создать союз и в реальной жизни.
Актеры осуществили мечту поклонников, правда, ненадолго.
Вместе Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк были только 2 года.
Страсть была настолько сильной, что артисту даже пришлось развестись со своей супругой Верой Новиковой.
В выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» актер более подробно рассказал о своей судьбоносной встрече с Заворотнюк и о своих душевных терзаниях относительно того, стоило ли ему уходить из уже состоявшейся семьи или продолжать находиться в браке, однако, при этом, не чувствовать себя счастливым человеком.
«Это была непростая история. Так получилось. Я не знал, как правильнее: быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Но все заканчивается, и хорошо, что все закончилось именно так», — поделился воспоминаниями Сергей, как всегда галантно и уважительно высказываясь о женщинах.
Он счет нужным не рассказывать детали романа, оставив свою личную жизнь за кадром телевизионных программ.