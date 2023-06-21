«Это непростая история. Так получилось»: Жигунов о романе с Заворотнюк

«Это была непростая история. Так получилось. Я не знал, как правильнее: быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Но все заканчивается, и хорошо, что все закончилось именно так», — поделился воспоминаниями Сергей, как всегда галантно и уважительно высказываясь о женщинах.