"Действительно плохой район": актер Роберт Дауни-младший вспомнил об издевательствах в тюрьме
Актер Роберт Дауни-младший во время тюремного срока сталкивался с буллингом со стороны сокамерников. Об этом он рассказал New York Post.
Как рассказал актер, тюрьма напомнила ему "действительно плохой район". Ему казалось, что зло буквально витает в воздухе.
"Там не было никаких возможностей. Были только угрозы", — сказал Дауни-младший.
Актер вспомнил, что по дороге в душ однажды услышал несколько сильных издевок. Их причиной стало то, что он надел нижнее белье задом наперед.
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