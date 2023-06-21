Актер Роберт Дауни-младший во время тюремного срока сталкивался с буллингом со стороны сокамерников. Об этом он рассказал New York Post.

Как рассказал актер, тюрьма напомнила ему "действительно плохой район". Ему казалось, что зло буквально витает в воздухе.

"Там не было никаких возможностей. Были только угрозы", — сказал Дауни-младший.