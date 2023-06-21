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"Действительно плохой район": актер Роберт Дауни-младший вспомнил об издевательствах в тюрьме

Актер Роберт Дауни-младший во время тюремного срока сталкивался с буллингом со стороны сокамерников. Об этом он рассказал New York Post.

Как рассказал актер, тюрьма напомнила ему "действительно плохой район". Ему казалось, что зло буквально витает в воздухе.

"Там не было никаких возможностей. Были только угрозы", — сказал Дауни-младший.

Актер вспомнил, что по дороге в душ однажды услышал несколько сильных издевок. Их причиной стало то, что он надел нижнее белье задом наперед.

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