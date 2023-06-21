Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля отреагировали на слухи о разводе
В Сети постоянно появляются утверждения о том, что телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля расторгают брак. Пара высказалась на эту тему, сообщает "Московский комсомолец".
Утяшева и Воля отмечают: их постоянно представляют рассорившимися. Тем не менее на презентации шоу "Выжить в Дубае" соведущие и супруги держались за руки, обнимались и выглядели счастливыми.
Утяшева пошутила, что их с Волей рассорить невозможно. Ее супруг отметил, что повлиять на сообщения в медиа тоже не получится:
"Вы же понимаете, пресса неконтролируема. <...> Читаешь — улыбаешься".
Ранее "Рамблер" рассказывал интересные факты о Павле Воле.
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