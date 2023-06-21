Раскрыт неожиданный изъян во внешности Кейт Миддлтон

Журналисты Daily Mail раскрыли неожиданную деталь во внешнем виде принцессы Уэльской Кэтрин. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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По словам журналистов, Кейт Миддлтон всегда выбирает объемную прическу с крупными локонами, чтобы скрыть косметический дефект на голове. Так, на размещенном кадре видно, что у королевской особы в левой височной области находится шрам.

Известно, что впервые упомянутый рубец был замечен в 2011 году, когда супруга принца Уильяма была на закрытом ужине в Clarence House. По информации представителей королевских источников, данный изъян является результатом серьезной операции, которую Миддлтон провели в детстве.

При этом в интервью изданию хирург Джон Скарр из Лондона заявил, что у принцессы Уэльской Кэтрин не могло быть опухоли. «Я сомневаюсь, что это было какое-то серьезное заболевание. Думаю, что это результат удаления артериовенозной мальформации — родимого пятна», — пояснил он.