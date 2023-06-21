$84.25+0.0192.00-0.07

Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа в крахе отношений с дочерью

Балерина Анастасия Волочкова переживает из-за краха взаимоотношений с дочерью Ариадной. Она считает, что в этом виноват ее бывший супруг, бизнесмен Игорь Вдовин.

Волочкова обвинила бывшего мужа в крахе отношений с дочерью
© Слово и Дело

Дочь Волочковой не пригласила мать на выпускной в лицее. В сложившейся ситуации танцовщица обвинила именно Вдовина.

«Если этот козел, который является отцом моей дочери, считает возможным подкупить лицей и сказать: "пусть не будет Волочковой здесь", вы считаете это справедливо или нет?! Я считаю, что не очень», — цитирует ее Пятый канал.

Экс-прима Большого театра подчеркнула, что тема отношений с дочерью является болезненной для нее. Она напомнила, что самостоятельно занималась воспитанием ребенка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители