Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа в крахе отношений с дочерью
Балерина Анастасия Волочкова переживает из-за краха взаимоотношений с дочерью Ариадной. Она считает, что в этом виноват ее бывший супруг, бизнесмен Игорь Вдовин.
Дочь Волочковой не пригласила мать на выпускной в лицее. В сложившейся ситуации танцовщица обвинила именно Вдовина.
«Если этот козел, который является отцом моей дочери, считает возможным подкупить лицей и сказать: "пусть не будет Волочковой здесь", вы считаете это справедливо или нет?! Я считаю, что не очень», — цитирует ее Пятый канал.
Экс-прима Большого театра подчеркнула, что тема отношений с дочерью является болезненной для нее. Она напомнила, что самостоятельно занималась воспитанием ребенка.