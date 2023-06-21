Рианна вышла в свет в украшении за 59 миллионов рублей

Певица Рианна посетила показ люксового бренда Louis Vuitton в Париже в украшении почти за 59 миллионов рублей. Соответствующие снимки публикует DailyMail.

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Как сообщает издание, 35-летняя знаменитость вышла в свет со своим избранником, хип-хоп-исполнителем Ракимом Майерсом, известным под псевдонимом A$AP Rocky. На Рианне был джинсовый костюм в клетку, состоящий из брюк, топа и пиджака, который она повязала на бедрах. В качестве аксессуаров звезда выбрала колье марки Jacob & Co стоимостью 700 тысяч долларов (58,9 миллиона рублей).

Возлюбленный Рианны появился на публике в серых шортах с таким же принтом, белой футболке и бомбером в тон наряду. Кроме того, исполнитель надел черную шапку, ботинки и длинные вязаные носки.