Бейонсе и Jay Z появились в костюмах от Louis Vuitton на показе Фаррела Уильямса

Безусловно, самым шумным показом сезона мужской моды стала дебютная коллекция Фарелла Уильямса в статусе креативного директора мужской одежды Louis Vuitton. В поддержку на показ пришли немало звёзд, а в первом ряду сидели такие знаменитости, как Зендея, Рианна и A$AP Rocky, Джаред Лето, Ким Кардашьян и многие другие. Однако всё внимание было приковано к особенному дуэту в VIP-секции — Бейонсе и Jay Z. Не каждый день музыкальные короли посещают неделю моды!

Пара оделась в необычные костюмы для этой стильной вечеринки. Королева Би взяла перерыв от всех серебристых нарядов, которые она носила во время своего тура Renaissance в прошлом месяце. Вместо этого она выбрала шелковистый жёлтый костюм, который стал более расслабленной версией костюма-двойки. Это как самая шикарная версия пижамы, которую она дополнила огромными солнцезащитными очками в тон. Конечно же, звезда не обошлась без сумки от Vuitton. Она выбрала модель Coussin с монограммой и шикарной ручкой-цепочкой. А вот Jay Z надел более классический вариант с голубой сорочкой. Полный восторг!