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Бейонсе разозлилась на рабочих сцены, которые сорвали ее номер с лестницей

В сети распространяется запись выступления певицы Бейонсе в Амстердаме, на котором рабочие сорвали один из ее номеров. Об этом сообщает Independent.

Бейонсе разозлилась на рабочих сцены
© Газета.Ru

Во время исполнения песни Summer Renaissance Бейонсе выкатилась на сцену на большом серебряном коне. Работники сцены должны были подкатить лестницу, чтобы певица спустилась, однако не сделали этого. Певице не помогли жесты, которыми она сигнализировала о необходимых действиях. По губам певицы видно, что она произносит «О, боже». В итоге артистка разозлилась, оттолкнула руку желавшего помочь ей члена команды и допела песню, не слезая с декорации.

Ранее сообщалось, что Бейонсе и Jay-Z появились с опозданием на шоу Louis Vuitton.

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