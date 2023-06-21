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Дочь телеведущей Екатерины Стриженовой поделилась первыми фотографиями со свадьбы

Дочь актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, Александра, еще в начале года сообщили подписчикам о помолвке с Антоном Чурековым. В своих социальных сетях девушка поделилась первыми снимками со свадьбы.

Дочь Стриженовой поделилась первыми фотографиями со свадьбы
© РИА Новости

Известно, что пара состоит в отношениях уже больше восьми лет.

"День рождения нашей семьи!", – написала Александра под постом.

Социальные сети

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Социальные сети

Под фотографиями девушка также призналась, что взяла фамилию супруга.

Платье Александры создала ее тетя, дизайнер Виктория Андреянова.

Ранее "Рамблер" писал, почему, чем дороже свадьба, тем выше вероятность развода.

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