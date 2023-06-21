Дочь Стриженовой поделилась первыми фотографиями со свадьбы

Дочь телеведущей Екатерины Стриженовой поделилась первыми фотографиями со свадьбы
Дочь актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, Александра, еще в начале года сообщили подписчикам о помолвке с Антоном Чурековым. В своих социальных сетях девушка поделилась первыми снимками со свадьбы.
Известно, что пара состоит в отношениях уже больше восьми лет.
"День рождения нашей семьи!", – написала Александра под постом.
Социальные сети
Социальные сети
Под фотографиями девушка также призналась, что взяла фамилию супруга.
Платье Александры создала ее тетя, дизайнер Виктория Андреянова.
Ранее "Рамблер" писал, почему, чем дороже свадьба, тем выше вероятность развода.
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