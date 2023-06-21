Певица Kesha заявила, что страдает от иммунодефицита

Певица Kesha (Кеша Роуз Себерт) призналась в интервью изданием Self, что страдает от общего вариабельного иммунодефицита (ОВИ).

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Себерт диагностировали иммунодефицит в 2022 году, однако она решилась рассказать об этом публике только сейчас. Певица объяснила, что имеет образ веселой девушки, поэтому не хотела себя показать, как «плаксивую и привилегированную».

ОВИ — пожизненное заболевание, которым страдает один из 25-50 тыс. человек во всем мире. Его причины в большинстве случаев до конца не изучены, но считается, что они обусловлены как генетическими, так и факторами окружающей среды.

Себерт обратилась ко врачу из-за ежедневной усталости. Звезда предполагала, что оно связано с ее постоянной работой. Позже оказалось, что истощение является одним из признаков иммунодефицита.

«Мне было действительно трудно отказать в интервью или фотосессиях, потому что я не хотела упускать свой единственный шанс из-за того, что не смогла выполнить все просьбы. Это привело к сильному физическому и психическому истощению», — поделилась певица.

Как только Себерт узнала о своем диагнозе, то решила заняться здоровьем. Певица начала отдыхать, научилась отказываться от чрезмерной работы, а также выработала привычку каждый день высыпаться.