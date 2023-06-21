Возлюбленная Золотухина рассказала, как живет после смерти артиста

Актриса Ирина Линдт рассказала в шоу «Малахов», как живет после смерти артиста Валерия Золотухина.

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Линдт призналась, что так и не завела роман после смерти Золотухина. Она объяснила, что это не связано с ее воздержанием. Артистка не смогла встретить подходящего партнера. Однако актриса уверена, что Золотухин хотел бы, чтобы она была счастлива даже после его смерти. По словам Линдт, артист всю жизнь всем помогал, а для близких ему людей «был готов отдать все».

Линдт отметила, что даже после смерти близкого жизнь продолжается. «Когда умирает твой близкий человек, параллельно возникает ощущение, что близкие не уходят. Как во сне ощущение, что в данный момент он живой. Валерий Сергеевич как будто рядом. Когда ты просыпаешься и анализируешь сны, они словно действительно рядом ходят», — поделилась артистка.

Линдт начала встречаться с Золотухиным в возрасте 24 лет. На тот момент Золотухину было 60 лет. В 2004 году артистка родила от него сына Ивана.