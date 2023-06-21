51-летнего Лето заметили на публике с ярким макияжем

Американского рок-музыканта и актера Джареда Лето заметили на публике с ярким макияжем. Соответствующие фото публикует DailyMail.

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Известно, что 51-летний исполнитель посетил показ мужской коллекции люксового бренда Louis Vuitton во Франции. На размещенных кадрах артист предстал в белом костюме, состоящем из брюк и длинного плаща с ярким поясом.

При этом концы длинных прядей звезды были покрашены в ярко-синий цвет. Кроме того, на лицо Лето нанес розовые и желтые тени, а брови обесцветил. В качестве аксессуаров он подобрал несколько ожерелий.

Поклонники неоднозначно отреагировали на образ музыканта в комментариях под публикацией. «Это самый модный мужчина нашей планеты. Вдохновляюсь им», «Этот наряд ему очень идет», «Какой же он красавчик», — написали одни. «Он выглядит как дурачок», «Джаред, ты серьезно?», «Не самый удачный образ», — заявили другие.