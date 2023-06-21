Дарья Повереннова рассказала, что выбралась из ада
Актриса пережила абьюз, предательство и годы депрессии.
Сейчас актриса театра и кино счастлива в браке с Андреем Шароновым, экс-чиновником и бизнесменом. Однако как говорит сама актриса, в ее жизни хватало токсичных отношений.
Наравне с творчеством поклонники активно обсуждали подробности бурной личной жизни Дарьи. Ее брак с Александром Жигалкиным распался. Потом у Поверенновой были болезненные отношения с Анатолием Руденко. Из-за предательства бывших она впала в депрессию и долго приходила в себя.
Сейчас актриса счастлива. Она часто делится подробностями личной жизни с бизнесменом, совместными фотографиями. Однако она также часто отвечает на вопросы про своих экс-возлюбленных и даёт советы девушкам, которые столкнулись с похожими ситуациями.
Вот некоторые из них:
«Девочки, никогда не стоит отчаиваться и ставить на себе крест!»
«Если вы в токсичных отношениях, не ждите чуда. Мол, человек изменится. Не изменится! Не позволяйте никому издеваться над вами. Это я вам как человек, выбравшийся из подобного ада говорю».
«Когда падаешь, не забывай о трёх вещах: кто тебя толкнул, кто не поддержал и кто просто стоял и смотрел. Это пригодится, когда снова встанешь на ноги!»;
«Абьюзерами становятся тогда, когда мы позволяем так с собой обращаться»;
«Основной секрет в том, что вы должны точно понимать, что это ваш человек»;
«Жизнь справедлива. И, когда я это знаю по умолчанию, это мне придаёт оптимизма»;
«Конечно, такой остроты уже нет, но я всё помню»;
«Плохой опыт – тоже опыт. Не надо винить себя, что это вы виноваты. Вы, наверное, виноваты только в том, что выбрали не того мужчину. Решите, с кем вы больше никогда не будете связывать свою жизнь»;
«Было разочарование в противоположном поле, было. Но вопрос в выборе, кого женщина выбирает. Просто я не тех выбирала»;
«Когда не было любви женской, я находила любовь в своей дочери, в работе, в друзьях. Главное, чтобы сердце не ожесточалось»;
«Любовь, она придёт. Если вы этого очень хотите, и если вы действительно готовы любить… Но не зависеть и поглощать»;
«Не сожалеть о прошлом и не тревожиться о будущем! Мне кажется, это очень мудро. Прошлого всё равно не изменить, а будущего мы всё равно не знаем.»
14 февраля 2021 года вышла замуж за вдовца-миллионера Андрея Шаронова. С ним Дарья восемь лет состояла в отношениях. После ударов судьбы и ряда разочарований актриса, наконец, обрела гармонию и спокойствие. На двоих у супругов трое детей от прошлых браков.