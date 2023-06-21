Ханна раскрыла секрет стройности

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова) Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) раскрыла секрет стройности и свой вес спустя четыре месяца после родов. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость предстала в коротком черном платье на тонких бретелях и показала, как становится на весы. «58,2 килограмма, учитывая, что, когда забеременела, я весила 57», — заявила звезда, отметив, что до настоящего момента не взвешивалась примерно два месяца.

Кроме того, артистка рассказала, каких правил придерживается для поддержания себя в форме. Так, она указала, что старается правильно питаться, каждое утро пьет натощак воду и витамины, а также увлажняет и скрабирует кожу.