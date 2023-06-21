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Певица plus-size Лиззо в откровенном платье пришла на ужин на Лазурном Берегу

Американская певица plus-size Лиззо появилась на публике в «голом» платье. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Лиззо в откровенном платье пришла на ужин на Лазурном Берегу
© Газета.Ru

Лиззо стала гостьей ужина в Отеле дю Кап-Эден-Рок в Антибе — курортном городе на Лазурном Берегу Франции. Мероприятие было организовано американской масс-медиа компанией iHeartMedia и агентством MediaLink в рамках авторитетного международного фестиваля производителей рекламы «Каннские львы».

35-летняя певица plus-size пришла на светский вечер в откровенном платье с полупрозрачным верхом и подолом с бахромой. Образ дополнила пара шнурованных ботильонов на каблуке.

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