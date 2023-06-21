$84.25+0.0192.00-0.07

Популярная ведущая пожаловалась на негатив в соцсетях

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на негативные комментарии в соцсетях. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Популярная ведущая пожаловалась на негатив в соцсетях
© Lenta.ru

«Читаю ваши комментарии, читаю ваши отзывы о книге, и попадаются мне среди тысяч комментариев нормальных, адекватных один, но который цепляет так до глубины души. Ты думаешь, что с тобой, девушка, прекрасная, красивая, что же тебя так разозлило, что у тебя такое на душе», — высказалась Тодоренко.

«Мозг вместе с плацентой выпал», — опубликовала ведущая комментарий, задевший ее. По словам Тодоренко, таким образом о ней отзывается «красивая и вроде умная девушка».

В 2023 году телеведущая выпустила детскую книгу сказок «Регина-путешественница спасает Австралию», первый тираж в 10 тысяч экземпляров которой, по словам Тодоренко, «улетел» с прилавков книжных магазинов.

В августе 2022 года Тодоренко родила в домашних условиях в ванной второго сына и назвала его Мир. Вместе с супругом, певцом Владом Топаловым, они также воспитают сына Михаила.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители