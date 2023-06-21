Популярная ведущая пожаловалась на негатив в соцсетях

«Читаю ваши комментарии, читаю ваши отзывы о книге, и попадаются мне среди тысяч комментариев нормальных, адекватных один, но который цепляет так до глубины души. Ты думаешь, что с тобой, девушка, прекрасная, красивая, что же тебя так разозлило, что у тебя такое на душе», — высказалась Тодоренко.