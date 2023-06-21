Певица Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в черных мини-юбке и крошечном топе, а также розовом жакете с перьями. Певице сделали укладку с легкими локонами и макияж с угольно-черной подводкой и стрелками.

Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м о