Модель Эшли Грэм вышла на публику в откровенном образе

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию снимков в розовом прозрачном платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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35-летняя Эшли Грэм вышла на публику в откровенном образе — розовом прозрачно платье-макси с глубоким декольте. Наряд модель примерила без белья. Ей сделали укладку с легкими локонами и вечерним макияжем.

У Эшли Грэм трое детей от мужа Джастина Эрвина. В 2020 году модель впервые стала матерью сына Исаака, а уже в июле 2021 года сообщила поклонникам о новой беременности. 7 января 2022 года Грэм стала матерью близнецов — сыновей Малачи и Романа. Несмотря на то, что роды были тяжелыми, спустя всего три месяца Эшли Грэм вернулась к активной работе. Модель регулярно продвигает идеи бодипозитива и феминизма.