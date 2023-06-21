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Телеведущая Ксения Бородина снялась в вечернем платье

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала серию фото в эффектном вечернем платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Бородина снялась в вечернем платье
© Газета.Ru

40-летняя Ксения Бородина регулярно демонстрирует стильные образы, которые самостоятельно подбирает в свой гардероб. На этот раз она выбрала для вечера черное платье с открытым плечом и разрезом до бедра. Образ она дополнила туфлями на высоком каблуке.

Ксения Бородина родила дочь от бизнесмена Курбана Омарова. По словам блогера, мысли о разводе с предпринимателем у нее появились еще в 2019 году, но ради Теоны она сохраняла семью, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму. Однако в 2021 году звезда развелась с отцом девочки. От первого брака с предпринимателем Юрием Будановым у знаменитости также есть 13-летняя дочь Маруся. Ксения Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с ребенком несколько раз в год.

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