Бородина снялась в вечернем платье

40-летняя Ксения Бородина регулярно демонстрирует стильные образы, которые самостоятельно подбирает в свой гардероб. На этот раз она выбрала для вечера черное платье с открытым плечом и разрезом до бедра. Образ она дополнила туфлями на высоком каблуке.

Ксения Бородина родила дочь от бизнесмена Курбана Омарова. По словам блогера, мысли о разводе с предпринимателем у нее появились еще в 2019 году, но ради Теоны она сохраняла семью, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму. Однако в 2021 году звезда развелась с отцом девочки. От первого брака с предпринимателем Юрием Будановым у знаменитости также есть 13-летняя дочь Маруся. Ксения Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с ребенком несколько раз в год.