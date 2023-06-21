Бондарчук опубликовала новое фото в купальнике

Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук снялась в купальнике в бассейне. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Перед камерой 54-летняя Светлана Бондарчук позировала в черно-белом слитном купальнике. Наряд подчеркнул рельефную фигуру телеведущей. В образе она отправилась в бассейн.

Телеведущая замужем за продюсером Сергеем Харченко, их свадьба состоялась в 2020 году. Пара познакомилась на вечеринке у общего знакомого, бизнесмен подошел к журналистке и попросил ее номер телефона. Знаменитость не спешила вновь связывать себя узами брака, поскольку 25 лет была с режиссером Федором Бондарчуком и пережила болезненный развод с ним.