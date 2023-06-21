Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала новое фото в купальнике
Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук снялась в купальнике в бассейне. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Перед камерой 54-летняя Светлана Бондарчук позировала в черно-белом слитном купальнике. Наряд подчеркнул рельефную фигуру телеведущей. В образе она отправилась в бассейн.
Телеведущая замужем за продюсером Сергеем Харченко, их свадьба состоялась в 2020 году. Пара познакомилась на вечеринке у общего знакомого, бизнесмен подошел к журналистке и попросил ее номер телефона. Знаменитость не спешила вновь связывать себя узами брака, поскольку 25 лет была с режиссером Федором Бондарчуком и пережила болезненный развод с ним.
У телеведущей двое детей от первого мужа: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара. Дочери Светланы и Федора Бондарчуков через год после рождения поставили диагноз ДЦП, экс-супруги не афишируют подробности жизни своей девочки и редко публикуют фото с ней в соцсетях.