Муж Заворотнюк впервые прокомментировал болезнь актрисы

30 лет назад ещё совсем юная и никому не известная Настя Заворотнюк вышла первый раз замуж за немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа. Предприниматель был старше своей избранницы на 12 лет и вскоре после бракосочетания пара улетела в Германию. Ещё чуть позже актриса забеременела, но у неё случился выкидыш.

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Спустя много лет, когда брак с немецким бизнесменом остался далеко позади, Олаф Шварцкопф рассказал, что на самом деле его бывшая жена сделала аборт.

«Мне очень жаль, что наш ребенок не выжил», — с грустью констатировал мужчина.

На тот момент звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже боролась с глиобластомой.

Узнав о секретах из прошлого актрисы, аудитория решила, что болезнь Заворотнюк может быть расплатой за её обман и аборт.

Однако среди пользователей Сети нашлись и менее суеверные люди, которые не согласились со своими оппонентами. Подписчики сказали, что коварная болезнь не ждёт удобного случая и не анализирует карму, а просто приходит.