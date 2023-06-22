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Ефим Шифрин показал фото своей 11-летней внучки-модели

Российские журналисты удивились сообщению комика Ефима Шифрина в соцсетях. Артист показал свою 11-летнюю внучку-модель. Одна оговорка: у Шифрина даже нет детей.

Ефим Шифрин показал фото своей 11-летней внучки-модели
© 1Рег_2x2.su

Как пишет «Комсомольская правда», лишь один раз в жизни Ефим Шифрин был женат. Артист рассказал об этом в студии Бориса Корчевникова.

По словам Шифрина, в 26 лет он женился, но жена постоянно пыталась его «лепить под себя». По этой причине они и расстались.

Но одиноким Ефим Шифрин себя не ощущает – в Израиле он каждый год собирается с родственниками. Около 50-70 человек каждый год собирается, и в такой компании нельзя чувствовать себя одиноким.

Из близких родственников у комика – старший брат Самуэль, у которого есть дочь Габриэль. А у неё выросли три дочери – их Ефим Шифрин почему-то называет не внучатыми племянницами, а внучками.

Старшая внучка Ефима Шифрина – Лиэль – появилась на обложке модного журнала. 11-летняя девочка попозировала с подсолнухом в руках.

Моя внучка! А фото сделала моя племянница, во как! - подписал Ефим Шифрин фото.

1Рег_2x2.su

По его словам, племянница Габриэль работает в Израиле фотографом, а её дочь оказалась на обложке международного модельного издания.

Это большая гордость! - считает знаменитость.

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