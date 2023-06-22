38-летняя Варнава снялась в белье

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии и поделилась результатом с фанатами.

© @kativarnava

Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman снялась в кружевном нижнем белье белого цвета в сочетании с чулками в тон комплекта. Среди прочего она надела блестящие серебристые туфли на высоком каблуке. Из аксессуаров на телезвезде были квадратные солнцезащитные очки, небольшие серьги-гвоздики, цепочка и тонкий браслет.

Lenta.ru

«Душновато в комментариях стало», — такими словами Варнава сопроводила размещенные фотографии.

Подписчики, в свою очередь, восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Красотка», «Бомбическая», «Красивая до небес», «Сексуальная», «Хороша!» — высказывались многочисленными поклонники.