Настя Ивлеева высказалась о пластике груди

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева ответила на слухи о пережитых пластических операциях. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале, насчитывающем 518 тысяч подписчиков.

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Один из поклонников задал инфлюэнсеру вопрос о том, прибегала ли она к увеличению груди посредством хирургического вмешательства. По словам знаменитости, она не меняла форму бюста у хирурга.

«Это вопрос веса и возраста. Когда я была полнее, многие думали, что у меня импланты, но увы и ах», — заявила телезвезда.

В то же время Ивлеева подчеркнула, что положительно относится к пластике, а в будущем, возможно, и сама обратится к специалисту.