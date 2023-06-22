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Настя Ивлеева высказалась о пластике груди

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева ответила на слухи о пережитых пластических операциях. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале, насчитывающем 518 тысяч подписчиков.

Настя Ивлеева высказалась о пластике груди
© Lenta.ru

Один из поклонников задал инфлюэнсеру вопрос о том, прибегала ли она к увеличению груди посредством хирургического вмешательства. По словам знаменитости, она не меняла форму бюста у хирурга.

«Это вопрос веса и возраста. Когда я была полнее, многие думали, что у меня импланты, но увы и ах», — заявила телезвезда.

В то же время Ивлеева подчеркнула, что положительно относится к пластике, а в будущем, возможно, и сама обратится к специалисту.

«Мне нравится формат, когда операционным путем корректируют какие-то моментики, и все это смотрится хорошо, здорово и натурально, — уточнила она. — Такой формат я бы рассматривала. Мы не говорим про шары для боулинга».

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