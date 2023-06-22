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Юлия Барановская рассказала, что для нее главное в мужчине

Многодетная мать и успешная телеведущая Юлия Барановская редко говорит о личной жизни и старается не афишировать новые романы. Однако знаменитость не стала скрывать главный критерий отбора для потенциального спутника жизни.

Юлия Барановская рассказала, что для нее главное в мужчине
© Eva.ru

После расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская осталась одна с тремя детьми. Но никакие сложности не помешали ей сделать головокружительную карьеру на телевидении. Сегодня Юлия вполне способна обойтись без мужского плеча рядом, однако как и большинство женщин все же мечтает о надежном спутнике жизни.

В одном из интервью Барановская призналась, что хотела бы выйти замуж и родить еще одного ребенка. При этом у нее нет завышенных требований к потенциальному супругу. Единственное, что может оттолкнуть Юлию от мужчины — это слабость характера.

«Когда я вижу мужскую слабость, моментально теряю интерес к нему. Доказывать словами мне ничего не нужно — только поступки. Поэтому любой мужчина, какой бы статус он ни имел — он добьется ту женщину, которую хочет. Все остальное — отговорки», — цитирует телеведущую «Вечерняя Москва».

Что же касается социального статуса и дохода мужчины, то это для Барановской не является первостепенным. Главное — характер и упорство. Так что шанс завоевать сердце телеведущей есть у любого мужчины.

«Шанс есть всегда. Главное — хотеть им воспользоваться. Вообще, в принципе любой мужчина может добиться любую женщину», — подвела итог Юлия.

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