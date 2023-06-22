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47-летняя звезда сериала «Клон» опубликовала откровенные фото

Актриса «Клона» Джованна Антонелли снялась обнаженной в ванной.

47-летняя звезда сериала «Клон» опубликовала откровенные фото
© giovannaantonelli/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Актриса Джованна Антонелли опубликовала серию снимков в соцсетях. Она приняла участие в фотосессии в ванной. Знаменитость сопроводила пост комментарием и обратилась к поклонникам.

«Кто также любит атмосферу как здесь?» — написала звезда сериала «Клон».

Поклонники актрисы отреагировали на ее снимки. Они оставили многочисленные комментарии.

«Обожаю твою улыбку!», «Ты вдохновляешь меня путешествовать в одиночестве», «Это самая красивая улыбка на свете», «Наслаждайся отпуском, ты этого заслуживаешь», «Ты такая красивая», — написали фолловеры под постом.

Сейчас артистка отдыхает в Португалии. Антонелли отправилась в отпуск в одиночестве. Звезда сериала «Клон» признавалась, что Португалия для нее – одно из самых страстных мест для путешествий.

Джованна Антонелли часто публикует в соцсетях снимки, которые демонстрируют ее фигуру. Она много раз признавалась поклонникам, что в ее жизни присутствует спорт. Актриса каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером.

У звезды сериала «Клон» есть сын от коллеги по сериалу Мурило Бенисиу. Мальчик по имени Пьетро появился на свет в 2005 году. Вскоре после его рождения Джованна и Мурило расстались. Также у артистки подрастают 12-летние близняшки Антония и София, отцом дочерей является режиссер Леонардо Ногейра.

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