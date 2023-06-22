47-летняя звезда сериала «Клон» опубликовала откровенные фото
Актриса «Клона» Джованна Антонелли снялась обнаженной в ванной.
Актриса Джованна Антонелли опубликовала серию снимков в соцсетях. Она приняла участие в фотосессии в ванной. Знаменитость сопроводила пост комментарием и обратилась к поклонникам.
«Кто также любит атмосферу как здесь?» — написала звезда сериала «Клон».
Поклонники актрисы отреагировали на ее снимки. Они оставили многочисленные комментарии.
«Обожаю твою улыбку!», «Ты вдохновляешь меня путешествовать в одиночестве», «Это самая красивая улыбка на свете», «Наслаждайся отпуском, ты этого заслуживаешь», «Ты такая красивая», — написали фолловеры под постом.
Сейчас артистка отдыхает в Португалии. Антонелли отправилась в отпуск в одиночестве. Звезда сериала «Клон» признавалась, что Португалия для нее – одно из самых страстных мест для путешествий.
Джованна Антонелли часто публикует в соцсетях снимки, которые демонстрируют ее фигуру. Она много раз признавалась поклонникам, что в ее жизни присутствует спорт. Актриса каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером.
У звезды сериала «Клон» есть сын от коллеги по сериалу Мурило Бенисиу. Мальчик по имени Пьетро появился на свет в 2005 году. Вскоре после его рождения Джованна и Мурило расстались. Также у артистки подрастают 12-летние близняшки Антония и София, отцом дочерей является режиссер Леонардо Ногейра.