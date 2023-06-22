Алессандра Амбросио показала архивные фото с младшей сестрой
Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала фотографии из семейного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.
42-летняя супермодель Алессандра Амбросио поздравила младшую сестру Алин с днем рождения. Она опубликовала их совместные снимки разных годов.
В посте она также написала: "Поздравляю с днем рождения мою замечательную сестру и лучшую подругу. Люблю тебя".
В комментариях поклонники присоединились к пожеланиям и тоже написали поздравления.
Алин Амбросио — младшая сестра супермодели. Они родились в городе Эрешин на юге Бразилии. Алин построила карьеру юриста. А в 2019 году Алессандра и Алин Амбросио, а также их лучшая подруга Жизель Кориа запустили бренд купальников GAL Floripa. Девушки регулярно публикуют снимки из рекламных кампаний с их участием.