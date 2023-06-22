Алессандра Амбросио показала архивные фото с младшей сестрой

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала фотографии из семейного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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42-летняя супермодель Алессандра Амбросио поздравила младшую сестру Алин с днем рождения. Она опубликовала их совместные снимки разных годов.

В посте она также написала: "Поздравляю с днем рождения мою замечательную сестру и лучшую подругу. Люблю тебя".

Газета.Ru

В комментариях поклонники присоединились к пожеланиям и тоже написали поздравления.