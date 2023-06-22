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Алессандра Амбросио показала архивные фото с младшей сестрой

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала фотографии из семейного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Алессандра Амбросио показала архивные фото с младшей сестрой
© Газета.Ru

42-летняя супермодель Алессандра Амбросио поздравила младшую сестру Алин с днем рождения. Она опубликовала их совместные снимки разных годов.

В посте она также написала: "Поздравляю с днем рождения мою замечательную сестру и лучшую подругу. Люблю тебя".

Газета.Ru

В комментариях поклонники присоединились к пожеланиям и тоже написали поздравления.

Алин Амбросио — младшая сестра супермодели. Они родились в городе Эрешин на юге Бразилии. Алин построила карьеру юриста. А в 2019 году Алессандра и Алин Амбросио, а также их лучшая подруга Жизель Кориа запустили бренд купальников GAL Floripa. Девушки регулярно публикуют снимки из рекламных кампаний с их участием.

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